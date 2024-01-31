Стали известны все участники Матча звезд Единой лиги

Определились все игроки, которые выступят на предстоящем Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ. В общей сложности участие в спортивно-развлекательном мероприятии примут 24 баскетболиста.

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Финальный пул игроков на Матч всех звёзд Единой лиги 2024 года:

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Девон Акун-Пёрселл («Локомотив-Кубань»), Антон Астапкович (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Би Джей Джонсон («Парма»), Андрей Лопатин (МБА), Амат М'Бай (ЦСКА), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Джален Рейнольдс (УНИКС), Винс Хантер («Зенит»), Ройс Хэмм («Астана»), Рэйшон Хэммондс («Автодор»), Октавиус Эллис («Уралмаш»).