Нападающий «Локомотива-Кубань» заявил о желании вернуться в НБА

«Думаю, я мог бы получить гораздо больше времени в НБА. Но и то, что было, дало мне очень хороший опыт. Ты быстро и многому учишься, когда играешь против Кевина Дюранта, Леброна Джеймса. Хочу ли я вернуться в НБА? Конечно! Это моя цель!» — сказал Акун-Пёрселл в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.