Тайриз Халибертон раскритиковал недавнее правило НБА

«Я думаю, что это глупое правило, и со мной согласны многие парни в лиге. Но этого хотят владельцы, поэтому как игроки мы должны просто выполнять свою работу и в итоге сыграть в этих 65 матчах, если сможем», — приводит слова Халибёртона The Athletic.