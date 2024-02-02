ЦСКА назвал имя лучшего игрока января

В прошедшем месяце баскетболист три раза становился лучшим по итогам матча по версии болельщиков армейцев, дважды попадал в символическую пятёрку недели Единой Лиги ВТБ, а также стал автором невероятного трёхочкового броска в концовке основного времени матча с командой «Пари Нижний Новгород». Напомним, по итогам той встрече ЦСКА одержал победу со счётом 104:96 после овертайма.