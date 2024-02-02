Сборная Франции отреагировала на резонансное заявление Эртеля об игре в России

«Федерация приняла к сведению недавние заявления Томаса Эртеля относительно Евробаскета-2022 и хотела бы прояснить некоторые моменты.



В интересах этики федеральное ведомство 28 июля 2022 года, перед сбором национальной команды в рамках подготовки к Евробаскету, приняло решение, что игроки и персонал, подписавшие контракт с российским или белорусским клубом, больше не могут быть вызваны в сборную, пока действуют меры по отстранению [России и Беларуси] от всех международных соревнований. Эти меры всё ещё в силе.



Федеральное ведомство Федерации баскетбола Франции и его президент Жан-Пьер Сют не знали о контракте между Томасом Эртелем и российским или белорусским клубом.



После Евробаскета игрок сделал выбор, решив подписать контракт с российским клубом и играть в его составе, будучи осведомлённым о фактах. При этом он нарушил подписанное им под присягой письмо», — говорится в сообщении сборной Франции.