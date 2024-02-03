«Минск» побил антирекорд Единой лиги
Белорусский клуб «Минск», сегодня, 3 февраля, уступивший саратовскому «Автодору» (63:105), установил антирекорд Единой лиги.
Поражение стало для «Минска» 26-м подряд. Начиная с сезона-2014/15, когда лига перешла на двухкруговую «регулярку», не было ни одной команды с нулем в графе «победы» по результатам регулярного чемпионата.
Отметим, что прежним рекордсменом является грузинская «Вита», которая завершила два круга с показателями 1-29 в сезоне-2016/2017.
Напомним, после 25 матчей турнирную таблицу Единой лиги возглавляет московский ЦСКА. На второй строчке расположился казанский УНИКС. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань» из Краснодара.
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