Баскетболист клуба НБА повторил достижение Брайанта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри набрал 60 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Атланты Хокс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Антланте и завершилась со счетом 141:134 в пользу хозяев, победителя выявляли в овертйме. Карри стал самым результативным игроком встречи.

Американцу удалось повторить достижение соотечественника Коби Брайанта, он стал вторым игроком в истории НБА, которому удалось достичь отметки в 60 очков будучи старше 35 лет. Карри также во второй раз в своей карьере достиг этой отметки.