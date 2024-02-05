«Бостон» разгромил «Мемфис» в матче НБА

«Бостон Селтикс» разгромил «Мемфис Гриззлис» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Встреча завершилась со счетом 131:91. Самым результативным игроком стал форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум, в активе которого 34 очка. У гостей 19 очков набрал Скотти Пиппен младший.

Еще в одном матче «Миннесота Тимбервулвс» дома победил «Хьюстон Рокетс» — 111:90. Дабл даблы в составе победителей оформили Руди Гобер (17 очков, 13 подборов) и Карл Энтони Таунс (14 очков, 10 подборов), еще 32 очка в активе Энтони Эдвардса.

«Бостон», одержав 38 побед при 12 поражениях, лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Миннесота» (35–15) — вторая в Западной конференции. «Хьюстон» (23–26) идет 11 м на Западе, «Мемфис» (18–32) — 13 м.

Остальные результаты игрового дня в регулярном чемпионате НБА:

«Шарлотт Хорнетс» — «Индиана Пэйсерс» — 99:115

«Майами Хит» — «Лос Анджелес Клипперс» — 95:103

«Оклахома Сити Тандер» — «Торонто Рэпторс» — 135:127 (ОТ)

«Юта Джаз» — «Милуоки Бакс» — 123:108