$90.66+0.4398.64+1.24
Войти в почту

Никола Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.

Никола Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP
© globallookpress.com

Дело в том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, перенесёт операцию после полученной травмы в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119) и, согласно новому правилу Лигу, потеряет возможность побороться за награду.

29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Эмбиид совсем недавно восстановился после повреждения колена. Известно, что игрок пропустит долгий отрезок.

Рейтинг MVP:

1. Никола Йокич («Денвер Нагегтс»); 2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»); 3. Яннис Адектокунбо («Милуоки Бакс»); 4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»); 5. Лука Дончич («Даллас Маверикс»);

Баскетбол
Джейсон Тэйтум
Лука Дончич
Никола Йокич
Тандер
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости