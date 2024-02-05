Никола Йокич вышел на первое место в списке претендентов на MVP

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на первое место в обновлённом рейтинге претендентов на награду MVP.

Дело в том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, перенесёт операцию после полученной травмы в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:119) и, согласно новому правилу Лигу, потеряет возможность побороться за награду.

29-летнему баскетболисту диагностировали смещение лоскута мениска левого колена. Это произошло в результате падения на его левую ногу форварда форварда «Голден Стэйт» Жонатана Куминги. Эмбиид совсем недавно восстановился после повреждения колена. Известно, что игрок пропустит долгий отрезок.