Действующий MVP НБА Эмбиид перенес операцию на мениске

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенес операцию на мениске левого колена, сообщает в социальной сети журналист Эдриан Войнаровски.
Через четыре недели баскетболист пройдет повторное медицинское обследование. 29 летний игрок получил травму в матче против «Голден Стэйт» в конце января.
Эмбиид является самым ценным игроком (MVP) прошлого сезона НБА. В нынешнем сезоне он провел 34 матча, набирая в среднем 35,3 очка и делая 11,3 подбора.
Ранее Эмбиид вошел в расширенный состав сборной США по баскетболу для участия на Олимпийских играх 2024 в Париже.