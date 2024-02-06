Действующий MVP НБА Эмбиид перенес операцию на мениске

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид перенес операцию на мениске левого колена, сообщает в социальной сети журналист Эдриан Войнаровски.

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Через четыре недели баскетболист пройдет повторное медицинское обследование. 29 летний игрок получил травму в матче против «Голден Стэйт» в конце января.

Эмбиид является самым ценным игроком (MVP) прошлого сезона НБА. В нынешнем сезоне он провел 34 матча, набирая в среднем 35,3 очка и делая 11,3 подбора.