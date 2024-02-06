НБА представила светодиодную площадку для Матча звезд

«Высокопроизводительный спортивный паркет с эффектом погружения призван улучшить впечатления болельщиков на арене и телезрителей благодаря интерактивным дисплеям», — говорится в заявлении ассоциации.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube.

Ожидается, что будут продемонстрированы следующие визуальные эффекты: изменение дизайна и цвета, живые повторы и другой видеоконтент, статистика в режиме реального времени, анимация отслеживания местоположения игроков, интерактивные игры для болельщиков во время тайм-аутов, захватывающие анимации после ключевых моментов и эпизодов.