Пол Джордж рассказал, как проходит день баскетболиста НБА

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился распорядком дня баскетболиста НБА.

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Вот как описал свой день Пол Джордж, когда его команда играет дома.

— Подъём минимум в 7:30 утра.

— Проводит время с детьми перед школой.

— Между 8:30 и 9:00 прибывает на базу команды для тренировки в 10:00.

— Завтракает, а также проходит курс витаминизации.

— В 9:45 начинает подготовку к тренировке, которая длится 30–45 минут.

— Возвращается домой к 12:00 и пару часов играет в видеоигры с друзьями. Может лечь спать.

— Принимает горячую ванну в течение 20–25 минут, после чего отправляется на арену около 16:00.

— Добирается до арены примерно к 17:00.