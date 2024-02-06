Черногорский баскетболист «Руны» хотел бы остаться в России

«Мне здесь нравится. Посмотрим, как сложится вторая половина сезона, но я очень рад быть в Москве. Отличный город для жизни и игры в баскетбол. Когда я приехалсюда в сентябре, погода еще была приятной, и я мог гулять по разным красивым местам этого большого города. В России много крупных городов, но, честно говоря, после Москвы и Санкт-Петербурга большинство из них кажутся пустыми.

Моя цель в этом сезоне — помочь команде выйти в плей-офф. В «Руне» царит приятная атмосфера для работы. Я хотел бы остаться в России, это то, к чему я стремлюсь. Я понимаю, что после нескольких сезонов в Евролиге кто-то может быть удивлен, что я здесь. Но мне скоро исполнится 30 лет, многое изменилось в моей семье за последние годы, и теперь я отец. Так что, честно говоря, моя карьера сейчас определяет комфорт моей семьи, наше совместное будущее. Я чувствую себя очень комфортно в «Руне», моя семья регулярно навещает меня, и сейчас это для меня важнее, чем мой статус в Евролиге», — приводит слова Ивановича сербское издание meridiansport.