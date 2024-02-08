НБА переименовала внутрисезонный турнир

«Emirates — авиакомпания мирового класса, которая разделяет наше стремление привлекать болельщиков по всему миру новыми и творческими способами. Поскольку баскетбол по-прежнему считается самым быстрорастущим видом спорта в мире, это сотрудничество продемонстрирует восторг НБА, который смогут разделить миллионы людей, ежегодно летающих рейсами Эмирейтс», — сказал заместитель комиссионера НБА и главный операционный директор Марк Татум.