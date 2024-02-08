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НБА переименовала внутрисезонный турнир

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Emirates объявили о многолетнем партнерстве. Об этом информирует пресс-служба авиакомпании. Согласно условиям сделки, внутрисезонный турнир НБА будет отныне называться Emirates NBA Cup.

НБА переименовала внутрисезонный турнир
© Чемпионат.com

Стороны договорились проводить совместную рекламу на своих площадках. Логотип площадки появится на майках арбитров НБА, женской НБА и G-лиги.

«Emirates — авиакомпания мирового класса, которая разделяет наше стремление привлекать болельщиков по всему миру новыми и творческими способами. Поскольку баскетбол по-прежнему считается самым быстрорастущим видом спорта в мире, это сотрудничество продемонстрирует восторг НБА, который смогут разделить миллионы людей, ежегодно летающих рейсами Эмирейтс», — сказал заместитель комиссионера НБА и главный операционный директор Марк Татум.

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