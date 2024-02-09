Вдова Брайанта жестко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби

Вдова Брайанта жёстко высказалась на церемонии открытия статуи в честь Коби
Ванесса Брайант высказалась о статуе, которую установили в честь её погибшего супруга и легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта возле арены «Лейкерс». Поза для монумента была взята из игры с «Торонто Рэпторс» (122:104) 22 января 2006 года, в которой Коби набрал 81 очко, что является вторым лучшим результатом в истории лиги.
«Для протокола. Коби сам выбрала позу, которую вы сейчас видите. Так что, если у кого-то есть какие-либо проблемы, то и чёрт с ними», — сказала Ванесса на пресс-конференции.
Также Ванесса выразила благодарность всем следившим за церемонией:
«Я хочу поблагодарить вас всех за то, что вы пришли сюда и проявили свою любовь и поддержку к Коби и нашей семье. Я благодарна всем фанатам, в том числе тем, кто смотрит и поддерживает из дома».
Позже в честь Коби будут установлены ещё две статуи.