Баскетболистки сборной Ирландии отказались пожать руки команде Израиля

Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатий с игроками национальной команды Израиля. Это случилось во время квалификационного матча чемпионата Европы в Риге (Латвия). Игра была перенесена из Израиля на нейтральную территорию из-за боевых действий в секторе Газа.

Представительницы Ирландии выстроились возле своей скамейки, а не возле центральной площадки, где собрались их соперницы. Отметим, что об этом намерении ирландская федерация баскетбола предупреждала заранее: пресс-служба команды дала понять, что ирландки не станут участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях, включающих обмен подарками и рукопожатия.

Сообщается, что решение было принято после комментариев израильтянок в адрес ирландских баскетболисток.