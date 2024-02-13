$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Виктор Вембаньяма пришел на матч в черной балаклаве

Виктор Вембаньяма пришел на матч против «Торонто» в необычном образе.

Вембаньяма пришел на матч в необычном образе
© Sports.ru

Новичок «Сан-Антонио» был одет во все черное, на голове была черная балаклава и очки.

Первый номер драфта-2023 набрал в матче 27 очков (10 из 14 с игры), 14 подборов, 10 блок-шотов, 5 передач и 2 перехвата. Техасцы победили в гостях (122:99).

Вембаньяма стал первым в истории НБА, кто сделал 10 блок-шотов и 5 передач за матч, проведя на площадке менее 30 минут.

Баскетбол
Виктор Вембаньяма
Главное о спорте
Больше новостей
Sports.ru: главные новости