Названы планы Леброна Джеймса по дальнейшей карьере в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» намерен сохранить лидера Леброна Джеймса в команде. Об этом информирует The Athletic, ссылаясь на свои источники. В клубе хотели бы, чтобы Джеймс завершил карьеру вместе с «Лейкерс». Что касается самого Леброна, то сейчас он намерен остаться в «Лос-Анджелесе», не меняя клубную прописку.