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Энтони Дэвис и Руи Хатимура повторили достижение Коби и Шака 2003 года

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис и Руи Хатимура в гостевом матче против «Юты Джаз» повторили достижение другого дуэта «Озёрных», который смог набрать в одной игре по 35+ очков каждый. Ранее в 2003-м такого добились Коби Брайант и Шакил Шакил О'Нил.

Энтони Дэвис и Руи Хатимура повторили достижение Коби и Шака 2003 года
© Чемпионат.com

Эта игра прошла сегодня ночью. Победу со счётом 138:122 одержал «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лейкерс» проводили эту встречу без травмированного Леброна Джеймса. Самым результативным игроком в матче стал Энтони Дэвис, набравший 37 очков. Руи Хатимура добавил еще 36.

Эта победа стала для «Лос-Анджелес Лейкерс» третьей подряд. Следующий матч команда проведёт дома 23 февраля против Голден Стэйт Уорриорз. «Юта Джаз», напротив, потерпели третье кряду поражение.

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