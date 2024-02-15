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Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Динамо» из Москвы в матче чемпионата России

Курское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы в матче женского чемпионата России по баскетболу.

Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Динамо» из Москвы в матче ЧР
© БК «Динамо Курск»

Встреча прошла в Курске и завершилась со счетом 89:65 (27:14, 28:23, 19:11, 15:17).

Команда из Курска одержала 18 ю победу и поднялась на первое место в турнирной таблице, москвички потерпели 20 е поражение и располагаются на последней, 11 й строчке.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ ВСТРЕЧ ДНЯ:

«Нефтяник» — МБА — 47:67

«Надежда» — «Динамо» Новосибирск — 74:65

«Самара» — «Ника» — 67:72

«Спарта энд К» — «Енисей» — 63:59

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