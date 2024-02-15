Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Динамо» из Москвы в матче ЧР

Курское «Динамо» обыграло «Динамо» из Москвы в матче женского чемпионата России по баскетболу.

Встреча прошла в Курске и завершилась со счетом 89:65 (27:14, 28:23, 19:11, 15:17).

Команда из Курска одержала 18 ю победу и поднялась на первое место в турнирной таблице, москвички потерпели 20 е поражение и располагаются на последней, 11 й строчке.