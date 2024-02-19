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Игроки НБА выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд

НБА может рассмотреть возможность введения денежного приза на Матче всех звезд.

Игроки НБА выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд
© Sports.ru

По словам инсайдера The Athletic Сэма Эмика, игроки выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд.

Разговоры о денежном призе были вызваны тем, что в Матче звезд этого года было мало борьбы и защитных действий. В итоге Матч звезд-2024 стал самым результативным в истории (397 очков), а команда Востока установила рекорд Матчей звезд по набранным очкам (211).

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