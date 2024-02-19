Игроки НБА выразили желание получать деньги за участие в Матче всех звезд

Разговоры о денежном призе были вызваны тем, что в Матче звезд этого года было мало борьбы и защитных действий. В итоге Матч звезд-2024 стал самым результативным в истории (397 очков), а команда Востока установила рекорд Матчей звезд по набранным очкам (211).