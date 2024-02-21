Леброн Джеймс рассказал, кто станет лицом НБА после его ухода

«Я бы сказал, что Шей Гилджес-Александер, Человек-муравей. Мне кажется, что он сможет продолжить эстафету после меня, после Стефа, Кей Ди — парней, которые задавали стандарты на протяжении многих лет. У него отличная харизма. Он мне нравится», — приводит слова Джеймса USA Today.