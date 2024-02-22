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Шакил О’Нил признался, что завидовал Родману: «Мазафакер не мыл задницу, а его окружали шикарнейшие женщины»

Шакил О’Нил поделился наблюдениями за легендой «Чикаго».

Шакил О’Нил признался, что завидовал Родману
© globallookpress.com

«Он выходил, собирал 25 подборов, вонял как (непечатное), одевался и ехал в клуб с самыми шикарными женщинами, которых я только видел в жизни. Они его обнимали, целовали. Я думал: «Этот мазафакер воняет как мусоровоз, а на него в клубе вешаются все модели… Я не злюсь из-за женщин, я злюсь из-за того, что мазафакер даже не мыл задницу», – отметил О’Нил.

«Чикаго» Родмана обыграл «Орландо» О’Нила со счетом 4-0 в плей-офф-1996. Они вместе выступали за «Лейкерс» в сезоне-98/99.

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Шакил О'нил