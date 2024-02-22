Шакил О’Нил признался, что завидовал Родману

«Он выходил, собирал 25 подборов, вонял как (непечатное), одевался и ехал в клуб с самыми шикарными женщинами, которых я только видел в жизни. Они его обнимали, целовали. Я думал: «Этот мазафакер воняет как мусоровоз, а на него в клубе вешаются все модели… Я не злюсь из-за женщин, я злюсь из-за того, что мазафакер даже не мыл задницу», – отметил О’Нил.