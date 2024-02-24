Кевин Дюрант обошел Кармело Энтони в списке лучших скореров НБА в истории

Лёгкий форвард, лидер команды «Финикс Санз» Кевин Дюрант, набрав 28 очков в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс», обошёл 10-кратного участника Матчей всех звёзд Кармело Энтони в списке лучших скореров НБА в истории. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Теперь на счету Дюранта 28 296 очков. У Энтони 28 289 очков. Лёгкий форвард «Финикса» занял девятую строчку в этом списке. На восьмой позиции располагается легендарный Шакил О'Нил с 28 596 очками.