В НБА установлен рекорд тренерской зарплаты

По официальной информации, оклад специалиста за два года составит $35 млн, что является рекордным показателем за всю историю лиги. Предыдущее трудовое соглашение Керра с клубом истекало по завершении нынешнего сезона. Таким образом, тренер будет работать в клубе как минимум до конца сезона-2025/26. До этого же срока в «Голден Стэйт» будет выступать один из лидеров команды Стефан Карри.