В НБА установлен рекорд тренерской зарплаты

«Голден Стэйт» подписали с тренером Керром рекордный контракт по зарплате
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» переподписал контракт с главным тренером Стивом Керром, сообщает ESPN.
По официальной информации, оклад специалиста за два года составит $35 млн, что является рекордным показателем за всю историю лиги. Предыдущее трудовое соглашение Керра с клубом истекало по завершении нынешнего сезона. Таким образом, тренер будет работать в клубе как минимум до конца сезона-2025/26. До этого же срока в «Голден Стэйт» будет выступать один из лидеров команды Стефан Карри.
58-летний Керр работает в команде с 2014 года. За это время «Голден Стэйт» четырежды становились обладателями главного трофея турнира.
В нынешнем сезоне «Голден Стэйт» провел 54 матча и одержал 28 побед. Этот результат позволяет команде занимать десятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА.