Агент Леброна назвал причину, по которой баскетболист не завершает карьеру

Я прямолинеен, как и Леброн. Можно упомянуть Стефа Карри, и я скажу, что не хочу думать о том, что Стеф Карри больше не будет играть. Просто не хочу. Я не хотел думать об этом, когда играл Коби [Брайант]. Неприятно думать о том, что эти парни уйдут. И это касается не только звёзд, Чонси Биллапс, я его любил.