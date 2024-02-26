Гомельский категорично отреагировал на мнение О’Нила по молодому игроку НБА

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу недавнего высказывания четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), прославленного центрового Шакила О’Нила о разыгрывающем «Индианы Пэйсерс» Тайризе Халибёртоне. Ранее Шакил говорил, что через несколько лет «лига будет принадлежать Халибёртону».