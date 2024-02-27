«Сакраменто» уступил «Майами» в матче НБА

Встреча завершилась со счетом 121:110 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20) в пользу «Майами», в составе которого дабл дабл из 28 очков и 10 подборов оформил Бэм Адебайо. У «Сакраменто» 21 й трипл дабл в сезоне сделал литовский центровой Домантас Сабонис (14 очков, 14 подборов, 10 передач). Он является лидером лиги по этому показателю.