«Сакраменто» уступил «Майами» в матче НБА, несмотря на 21‑й трипл‑дабл Сабониса в сезоне
Баскетболисты «Сакраменто Кингз» потерпели поражение от «Майами Хит» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча завершилась со счетом 121:110 (33:32, 29:33, 19:36, 29:20) в пользу «Майами», в составе которого дабл дабл из 28 очков и 10 подборов оформил Бэм Адебайо. У «Сакраменто» 21 й трипл дабл в сезоне сделал литовский центровой Домантас Сабонис (14 очков, 14 подборов, 10 передач). Он является лидером лиги по этому показателю.
«Майами» выиграл 32 й матч при 25 поражениях и располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции, «Сакраменто» (33 победы, 24 поражения) идет восьмым на Западе.
РЕЗУЛЬТАТЫ ДРУГИХ МАТЧЕЙ ИГРОВОГО ДНЯ:
«Индиана Пэйсерс» — «Торонто Рэпторс» — 122:130
«Нью Йорк Никс» — «Детройт Пистонс» — 113:111
«Мемфис Гриззлис» — «Бруклин Нетс» — 86:111.