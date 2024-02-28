Баскетболист Стефен Карри повторил свой антирекорд 12-летней давности

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не набрал ни одного очка в первой половине выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Вашингтон Уизардс» (123:112). Как информирует ESPN US, это случилось с Карри впервые в регулярных чемпионатрах, начиная с 23 ноября 2012 года, когда в матче с «Денвер Наггетс» он также не набрал очков в первых двух четвертях.