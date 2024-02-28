Шакил О'Нил предстал в эмо-образе в стиле Джимми Батлера

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) легендарный американский центровой Шакил О'Нил во время прямого эфира баскетбольного шоу принял эмо-образ после того, как проиграл пари. О’Нил не стал уточнять, в чём заключался спор и кому он был проигран.

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51-летняя легенда НБА надел парик, напоминавший вирусный эмо-образ форварда «Майами Хит» Джимми Батлера. «Я эмо – таково моё эмоциональное состояние. Только так я могу выражать эмоции», — говорил ранее Батлер.

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Отметим, что О’Нил и прежде пародировал Батлера.