БК «Баскония» отправил россиянина Савкова во 2-ю лигу Испании на остаток сезона

Российский атакующий защитник Павел Савков , выступающий за «Басконию», остаток нынешнего сезона проведёт в аренде в команде «Гипускоа Баскет», выступающей во втором испанском дивизионе. Об этом информирует пресс-служба «Басконии».

Напомним, Савков находится в системе «Басконии» с 16 лет. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду «Басконии» в чемпионате Испании в матче с «Бильбао». Павел провёл на площадке почти четыре минуты и набрал четыре очка.