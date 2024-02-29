34 очка Леброна Джеймса принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс»

В ночь с 28 на 29 февраля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НБА. В дерби двух местных клубов хозяева «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 112:116.

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По итогам первой четверти «Клипперс» выигрывали одно очко, к большому перерыву их преимущество достигло "+14". Перед заключительной четвертью хозяева площадки были впереди с перевесом в 19 очков, однако «Лейкерс» удалось отыграть этот гандикап и добиться не только острой концовки, но и итоговой победы.