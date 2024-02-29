Чемпион НБА: с «Лейкерс» у Леброна нет шансов на победу в чемпионате

«С «Лейкерс» у Леброна нет шансов. Нет. Просто ноль. Если мы завершим регулярный чемпионат прямо сейчас, то на кого они попадут, «Уорриорз»? Тут шансы 50 на 50», — приводит слова Джеймса Clutch Points.