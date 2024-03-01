Именитый баскетбольный тренер сделал категоричное заявление о своей карьере

«Я не вижу себя нигде, кроме этого клуба. Я горжусь и счастлив быть тренером «Партизана» и не сомневаюсь в своём будущем. Моё сердце переполнят эмоции, когда я вижу зал, полный детей. Я очень горд, потому что вижу, как рождается новое поколение болельщиков «Партизана». Я не вижу себя нигде, кроме как в «Партизане». Либо я останусь здесь, либо больше не буду работать», — приводит слова Обрадовича Basket News.