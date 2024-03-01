БК ЦСКА подписал контракт с лучшим снайпером чемпионата Италии

В стан красно-синих Хэнлан перешёл из клуба «Варезе», за который он выступал с прошедшего лета. В настоящий момент Оливье является лучшим в итальянской лиге по результативности – 18,7 очка. В 11 встречах Кубка ФИБА-Европы в среднем за игру он набирал 16,4 очка, совершал 4,7 подбора, отдавал 6,6 передачи, демонстрируя 55,0% точности с двухочковой дистанции, 46,3% с трёхочковой и 87,5% в реализации штрафных бросков.