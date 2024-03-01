Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения в НБА

20-летний центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил уникальное достижение в Национальной баскетбольной ассоциации. Француз стал первым игроком в истории лиги, который сумел на протяжении одного месяца делать два и более перехвата, ставить три и более блок-шота и при этом совершать два и более точных трёхочоковых броска. Об этом информирует статистический сервис StatMuse.