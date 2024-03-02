Главный тренер «Зенита» дал оценку игры своей команды в матче с ЦСКА

«Спасибо всем болельщикам, которые были сегодня с нами, это почти 6 тысяч человек. Отличная атмосфера! Думаю, что мы заслужили эту победу, с самого начала боролись за каждый мяч, за каждое владение, играли в нападении так, как планировали. В третьей четверти мы начали зарабатывать это важное преимущество в счете и завершили матч, в котором, я думаю, мы были немного лучше.