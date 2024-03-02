Трипл‑дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче НБА с «Бостоном»
«Даллас» на выезде потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча завершилась со счетом 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 26:20) в пользу «Селтикс». Самым результативными игроком матча стал Лука Дончич из «Маверикс», оформивший трипл дабл (37 очков, 12 подборов, 11 передач).
«Бостон» одержал 47 ю победу и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» потерпел 26 е поражение и идет на восьмой строчке на Западе.
Результаты других встреч:
«Детройт» — «Кливленд» — 100:110
«Филадельфия» — «Шарлотт» — 121:114
«Торонто» — «Голден Стэйт» — 105:120
«Мемфис» — «Портленд» — 92:122
«Миннесота» — «Сакраменто» — 120:124 ОТ
«Нью Орлеан» — «Индиана» — 129:102
«Чикаго» — «Милуоки» — 97:113
«Лос Анджелес Клипперс» — «Вашингтон» — 140:115