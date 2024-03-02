Трипл‑дабл Дончича не спас «Даллас» от поражения в матче НБА с «Бостоном»

«Даллас» на выезде потерпел поражение от «Бостона» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 138:110 (38:32, 28:27, 36:31, 26:20) в пользу «Селтикс». Самым результативными игроком матча стал Лука Дончич из «Маверикс», оформивший трипл дабл (37 очков, 12 подборов, 11 передач).

«Бостон» одержал 47 ю победу и продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» потерпел 26 е поражение и идет на восьмой строчке на Западе.

Результаты других встреч:

«Детройт» — «Кливленд» — 100:110

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 121:114

«Торонто» — «Голден Стэйт» — 105:120

«Мемфис» — «Портленд» — 92:122

«Миннесота» — «Сакраменто» — 120:124 ОТ

«Нью Орлеан» — «Индиана» — 129:102

«Чикаго» — «Милуоки» — 97:113