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Шестикратного чемпиона НБА Пиппена обвинили в изнасиловании

Шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвиняют в изнасиловании, домогательствах и преследовании. Об этом сообщает Page Six.

Шестикратного чемпиона НБА Пиппена обвинили в изнасиловании
© globallookpress.com

Отмечается, что иск против баскетболиста подала Чиветт Валентайн, которая утверждает, что является бывшей девушкой Пиппена. Ее обращение было зарегистрировано окружным судом округа Кук, штат Иллинойс.

Валентайн заявляет, что находилась с Пиппеном в отношениях с 1987 по 1993 года. Однако в результате их связь была прекращена после того, как баскетболист вместе со своим братом Карлом изнасиловали ее. По словам Валентайн, после этого полового акта она забеременела и у нее родился сын Девонте, который был убит в 2011 году.

Также в иске говорится, что Пиппен использовал свою известность и связи, чтобы отменить полицейский протокол, сфальсифицировать показания и выставить бывшую в качестве «психически больной». Более того на этом баскетболист не остановился и «преследовал и мучил» Валентайн. Она утверждает, что во всем этом Пиппену помогал его брат и бывшая жена, с которой он состоял в браке с 1997 по 2018 год. В результате эти действия привели к возникновению у Валентайн серьезных психических и эмоциональных проблем.

В качестве компенсации за причиненный вред она требует 250 миллионов долларов от Пиппена, его брата и экс-супруги. Известно, что это уже второй иск со стороны Валентайн, до этого она подавала в суд на баскетболиста в 2019 году. Тогда она пыталась получить от него 9999 долларов, что является максимальной суммой для мелких тяжб.

Пиппен, его брат и бывшая жена отказались давать комментарии по этому делу.

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