Шестикратного чемпиона НБА Пиппена обвинили в изнасиловании

Шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена обвиняют в изнасиловании, домогательствах и преследовании. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что иск против баскетболиста подала Чиветт Валентайн, которая утверждает, что является бывшей девушкой Пиппена. Ее обращение было зарегистрировано окружным судом округа Кук, штат Иллинойс.

Валентайн заявляет, что находилась с Пиппеном в отношениях с 1987 по 1993 года. Однако в результате их связь была прекращена после того, как баскетболист вместе со своим братом Карлом изнасиловали ее. По словам Валентайн, после этого полового акта она забеременела и у нее родился сын Девонте, который был убит в 2011 году.

Также в иске говорится, что Пиппен использовал свою известность и связи, чтобы отменить полицейский протокол, сфальсифицировать показания и выставить бывшую в качестве «психически больной». Более того на этом баскетболист не остановился и «преследовал и мучил» Валентайн. Она утверждает, что во всем этом Пиппену помогал его брат и бывшая жена, с которой он состоял в браке с 1997 по 2018 год. В результате эти действия привели к возникновению у Валентайн серьезных психических и эмоциональных проблем.

В качестве компенсации за причиненный вред она требует 250 миллионов долларов от Пиппена, его брата и экс-супруги. Известно, что это уже второй иск со стороны Валентайн, до этого она подавала в суд на баскетболиста в 2019 году. Тогда она пыталась получить от него 9999 долларов, что является максимальной суммой для мелких тяжб.