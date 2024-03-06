Евролига представила топ игроков по показателю полезности в 27-м туре

Пресс-служба Евролиги назвала игроков с лучшим коэффициентом полезности в 27-м туре чемпионата. Список лидеров по этому показателю лига опубликовала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

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Самым эффективным на площадке оказался тяжёлый форвард «Маккаби» Джош Небо — он заработал показатель +30, имея преимущество в четыре балла перед второй строчкой. На ней расположился его товарищ по команде, ещё один тяжёлый форвард Бонзи Колсон. Помимо них, в списке есть ещё два игрока израильского клуба — Уэйд Болдуин и Тамир Блатт. Целиком опубликованный список выглядит так:

1. Джош Небо (+30). 2. Бонзи Колсон (+26). 3. Тарик Биберович (+25). 4. Уэйд Болдуин (+22). 5. Томас Уолкап (+21). 6. Тамир Блатт (+21).

Напомним, следующий, 28-й тур Евролиги пройдёт 7 и 8 марта.