Би Джей Джонсон обновил рекорд БК «Парма» по набранным очкам за сезон

Лёгкий форвард «Пармы» Би Джей Джонсон обновил рекорд клуба, став лучшим игроком в истории команды по набранным очкам за сезон.

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В матче с «Енисеем» Джонсон набрал 23 очка и преодолел тем самым отметку в 525 очков за сезон.

В этом сезоне Джонсон принял участие в 27 играх. Предыдущее достижение (523 очка в 34 играх) принадлежало Джастину Роберсону.

Напомним, вчера, 5 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». В следующем туре красноярский клуб сыграет на выезде с питерским «Зенитом», игра состоится 10 марта. «Локомотив-Кубань» в следующем туре дома встретится с ЦСКА. Этот матч тоже пройдёт 10 марта.