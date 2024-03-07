Лидер «Миннесоты» выбыл из строя из-за разрыва мениска колена

Один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мениска левого колена. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

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Сообщается, что в ближайшее время игроку проведут очередное обследование.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Таунс в среднем за матч набирает 22,1 очка, совершает 8,4 подбора и отдаёт три результативные передачи. К настоящему момент он принял участие в 60 играх, проводя на площадке в среднем 32,8 минуты.

«Миннесота» сейчас занимает первое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 43 победы и 19 поражений.

Ранее Энтони Эдвардс объяснил, почему опоздал на начало недавнего матча регулярного чемпионата НБАс «Портленд Трэйл Блэйзерс» (119:114).