ЦСКА прервал историческую серию поражений

Московский ЦСКА одержал непростую победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 82:96 в пользу столичного клуба.

© ПБК «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»

Игроками ЦСКА, набравшими наибольшее количество очков, стали защитник Тримбл Мело (26) и тяжёлый форвард Амат М'Бай (21). В составе соперников отличились форвард Окаро Уайт, в его активе 19 результативных баллов. Также у «Локо» отметились лёгкий форвард, вернувшийся сегодня в состав, Девон Акун-Пёрселл и центровой Андрей Мартюк, они набрали 13 очков.

Московский клуб наконец смог прервать четырёхматчевую серию поражений.