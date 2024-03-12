NBA обсуждает с FIBA создание нового европейского клубного турнира

Международная федерация баскетбола (FIBA) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обсуждают возможность создания нового клубного турнира, сообщает Sportico.

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НБА впервые рассматривает вариант создания турнира, который мог бы конкурировать с Евролигой.

Отмечается, что заинтересованные стороны обратились к НБА, предложив несколько способов расширения европейского бизнеса за пределами партнерства с Евролигой.

В феврале НБА наняла инвестиционный банк Raine Group для оценки возможностей лиги в Европе. Также рассматривается вариант проведения международного соревнования с участием главных команд из Европы и других регионов мира.