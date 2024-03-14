Лука Дончич не доиграл матч с «Голден Стэйт» из-за болезненных ощущений в подколенном сухожилии
Лука Дончич прервал серию из семи трипл-даблов подряд.
Защитник «Далласа» был вынужден покинуть площадку за 6:46 до конца игрового времени из-за болезненных ощущений в подколенном сухожилии.
В его активе 21 очко, 3 подбора и 9 передач при 7 из 18 бросков с игры и 1 из 6 трехочковых.
«Маверикс» одержали победу над «Уорриорз» со счетом 109:99.
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд пока не уверен в статусе Дончича на гостевую игру с «Оклахомой».
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