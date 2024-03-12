Баскетболист «Далласа» стал обладателем уникального достижения НБА в XXI веке

Центровой «Даллас Маверикс» Дэниел Гэффорд установил рекорд среди всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации в XXI веке. Об этом сообщает портал StatMuse.

Баскетболист забросил 28 бросков подряд в регулярном чемпионате сезона-2023/2024. Гэффорд не промахивался в четырёх играх кряду.

Напомним, Гэффорд был обменян по ходу сезона из «Вашингтон Уизардс» в «Даллас». 25-летний баскетболист в нынешнем регулярном чемпионате в среднем за игру набирает 9,9 очка, 7,1 подбора, 1,6 блок-шота и 0,8 результативные передачи.

В последнем матче «Даллас» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 127:92. Гэффорд провёл на площадке 23 минуты и отметился 20 набранными очками. Клуб из Техаса на данный момент занимает восьмое место в Западной конференции с 37 победами при 28 поражениях.