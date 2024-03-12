НБА и ФИБА обсуждают создание нового европейского турнира

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) совместно с Международной федерацией баскетбола (ФИБА) обсуждают создание нового европейского клубного турнира. Об этом информирует Sportico. За счёт этого, отмечает издание, НБА сможет составить конкуренцию Евролиге.

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Также сообщается, что рассматривается возможность международного соревнования с участием команд из Европы и других регионов мира. В феврале НБА стала сотрудничать с инвестиционным банком Raine Group с целью оценки возможностей лиги в Европе.

В настоящий момент НБА зарабатывает в Европе несколько сотен миллионов долларов в год. Отметим, что североамериканская лига регулярно проводит игры за пределами США и Канады с целью повышение интереса к себе.