Вембаньяма обозначил позицию по поводу возможности пропуска матчей в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что хочет выходить на площадку как можно чаще. Напомним, со вступлением в силу нового коллективного соглашения в НБА появилось правило, согласно которому баскетболист должен принять участие минимум в 65 матчах для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды и попадание в символические пятёрки. Многие игроки отнеслись к нему критически.

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«Выходить на паркет в оставшейся части сезона? Для меня это не вопрос. Насколько я этого хочу? Так же, как я хотел этого весь сезон. У меня есть обязательства перед своей командой», — приводит слова Вембаньямы San Antonio Express-News.

На данный момент французский центровой сыграл в 57 матчах «Спёрс» из 65. В этих встречах Виктор в среднем набирал 20,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 3,5 передачи.