Шакил О′Нил показал фото с «величайшим баскетболистом всех времен»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото-коллаж с «величайшими игроками всех времён» из различных видов спорта. В качестве величайшего баскетболиста в истории на снимке представлен лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту в среднем за матч набирает 25,1 очка, совершает 7,1 подбора и отдаёт восемь результативных передач. Джеймс принял участие в 55 матчах. Является четырёхкратным чемпионом НБА, 20 раз принимал участие в Матчах всех звёзд лиги, четыре раза становился самым ценным игроком НБА, а также четырежды признавался MVP финала.