Баскетболист «Бруклина» Бен Симмонс перенес операцию

Баскетболист «Бруклина» Бен Симмонс выбыл из строя до конца сезона, сообщает пресс‑служба клуба.

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— Симмонс перенес успешную микроскопическую частичную дискэктомию, чтобы облегчить защемление нерва в нижней части спины, — говорится в заявлении клуба.

Дискэктомия — это оперативное вмешательство на позвоночнике, которое заключается в частичном или полном удалении межпозвоночного диска.

Ожидается, что Симмонс полностью восстановится к открытию тренировочного лагеря в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 27‑летний австралийский игрок провел за «Нетс» 15 матчей, набирая в среднем 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передачи. Симмонс провел за «Бруклин» 57 матчей с момента обмена из «Филадельфии» в сезоне‑21/22. Клуб заплатил ему 86 миллионов по действующему контракту.